القحطاني : إذا لم تستطع سلطات «شرق سلوى» حماية حقوق المتعاقدين.. نحن لها

أعلن المستشار في الديوان الملكي مشرف مركزالدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني استنكاره لمزاعم أن هناك قناة تبث بثاً مقرصناً لفعاليات الدوريات العالمية، بما في ذلك بطولة كأس العالم القادمة.

وقال القحطاني عبر حسابه في «تويتر»: «لفت انتباهي تعليقات بأن هناك قناة تبث بثاً مقرصناً لفعاليات الدوريات العالمية بما في ذلك كأس العالم القادم. أعلن استنكاري الشخصي لهذا الموضوع ومن واجب سلطات «شرق سلوى» إيقاف ذلك لكونهم الناقلين بمليارات الدولارات وهذا التجاوز مضر، ومن واجبهم الدفاع عن مصالح من أعطاهم الحقوق».

وأضاف: «خبر سار. إذا لم تستطع سلطات شرق سلوى حماية حقوق المتعاقدين فنحن من يتصدي لذلك. تعساً لقوم لا يحافظون على حقوق من وثق بهم بسبب رخامتهم».