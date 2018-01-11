القحطاني: “تنظيم الحمدين” أنفق عشرات المليارات على إعلام الظل للتحريض ضد المملكة

كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ، عن قيام “تنظيم الحمدين” بإنفاق عشرات المليارات لإعلام الظل من مواقع وحسابات وهمية على تويتر، للتحريض ضد المملكة.

وقال القحطاني في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في “تويتر” أن تنظيم الحمدين استثمر عشرات المليارات في تملك ودعم إعلام الظل مثل: عربي ٢١ ، هافنغتون بوست العربية، ميدل ايست اي، المجموعة الإعلامية الكبيرة التي يديرها المدعو عزام التميمي

وأضاف “عشرات آلاف حسابات تويتر الوهمية التي تدار بمعرفة عزمي بصور وأسماء سعودية وغيرها الكثير! “

وتابع: “تنظيم الحمدين” لم تتغير سياسته بعد تولي “خيال المآته” وقد تحدثت معهم السعودية بكل وضوح وكان الحوار قائما على حسن النية، ولكنهم كانوا يكذبون ويصدقون كذبتهم”.