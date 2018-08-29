القحطاني : تنظيم الحمدين مصيره «الزوال»

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني : أنَّ الشعب القطري في كل قلب سعودي، مشيراً إلي أن الدم واحد والمصير واحد، موضحًا أنَّ المواطن القطري هو امتداد أصيل لشقيقه السعودي.

وكتب القحطاني في حسابه الرسمي بتويتر اليوم الأربعاء : “قابلت أحد الإخوة من الشعب القطري العزيز في مكة.. قال يقولون لنا في الإعلام إنك تكره الشعب القطري. قلت: وهل يكره الإنسان أهله الذين يسري في دمائهم دمه وهل يقلل العاقل من أبناء عمومة وأنساب وأهل وجيران؟ هذه دعايات تنظيم الحمدين المغرضة وخلافي مع “تنظيم” وليس مع أهلي الكرام هناك”.

وأضاف القحطاني في تغريدة أخرى: “المواطن القطري هو امتداد أصيل لشقيقه السعودي وبينهما قربى ونسب ومودة وتاريخ ومصير مشترك.. تنظيم الحمدين مصيره للزوال القريب إن شاء الله وأما الشعب القطري الكريم العزيز فهو في قلب كل سعودي فالدم واحد والمصير واحد وان كره مرتزقة خلايا عزمي وبقية المجنسين”.