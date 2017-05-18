العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القحطاني : جماهيرنا في الغربية لا تحتاج دعوة

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القحطاني : جماهيرنا في الغربية لا تحتاج دعوة
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أكد لاعب نادي الهلال ياسر القحطاني حاجة اللاعبين إلى الجماهير، في مواجهة الليلة أمام الأهلي في النهائي، متمنيا أن يشاهد الجوهرة مكتظة عن آخرها، وأن تكون نسبة الحضور بالتساوي بين الناديين،

مبينا أن اللاعبين لن يرضوا بحضور أقل من 30 ألف مشجع هلالي، وأشار إلى أن عشاق الهلال لا يحتاجون لدعوة في جميع ملاعب المملكة، فهم رقم واحد في جميع المحافل،

موضحا أن مدينة جدة يتواجد بها عدد كبير، وهائل من جماهير الزعيم، بالإضافة لمكة المكرمة، والطائف، وينبع، والمدينة المنورة، وسيكونون في الموعد لزف الفريق للبطولة الغالية.

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التصنيف: الرياضة

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