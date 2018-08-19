القحطاني يؤكد على دور قوة المجاهدين في الحج

منى- واس

قام معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ،أمس بزيارة لقوة المجاهدين المشاركة في مهام حج 1439هـ.

ووقف معاليه خلال الزيارة على جاهزية وإستعداد قوة المجاهدين ، والإلتقاء بقياداتها الميدانية بحضور مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، وقائد قوة أمن الحج للمجاهدين ماجد بن عبدالهادي بن ختلة ، ونقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزير مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على الجهود المبذولة.

وأكد الفريق القحطاني ، بعد استماعه إلى شرح مفصل عن المهام والخطط الأمنية المقدمة من قوة المجاهدين، على الدور البارز لقوة المجاهدين في مهام الحج من كل عام وذلك من خلال مساندتهم لزملائهم بقوات أمن الحج. وحث معاليه في نهاية الزيارة ، الجميع ببذل المزيد من الجهود وتسخير جميع الإمكانيات لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .

من جهة أخرى دشن معاليه أمس بمجمع الطوارئ بمشعر مِنى المسارات الإلكترونية الخاصة للتعرف على هويات المتوفين في الحوادث والكوارث، وافتتح ورشة عمل فنيي تحقيق الشخصية للمشاركين في أعمال الحج للعام 1439هـ، بحضور معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.