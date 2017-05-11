القحطاني يزور مكتب العمل ومركز التأهيل بجدة

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جدة – البلاد

زار مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أمس الأول مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل بجدة.

واستمع الدكتور القحطاني إلى مراجعي صالات علاقات العملاء ورصد ملاحظاتهم وشكواهم، موجهاً بحل بعض منها، ثم اطلع على سير العمل، وناقش الموظفين في الخدمات وآلية العمل كما تجول في أقسام المكتب واطلع على خطة العمل اليومية التي ينفذها قسم التفتيش ثم انتقل إلى الخدمات المساندة ومكتب العمالة المنزلية ومتابعة مكاتب وشركات الاستقدام.

وبحث مستشار وزير العمل مع منسوبي المكتب الملاحظات التي استمع اليها، وناقش معهم آلية العمل والمشاكل التي تعيق عملهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لخدمة العملاء والعمل.

وفي مركز التأهيل الشامل تجول القحطاني داخل أقسام المركز مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات.