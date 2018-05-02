القحطاني يطالب بفضح الإعلاميين المسيئين للمملكة

دعا المستشار في الديوان الملكي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية ، سعود القحطاني، الأربعاء، إلى تحديد أسماء الإعلاميين العرب الذين أساءوا للمملكة ونشر إساءاتهم على هاشتاق #قائمة_سوداء_للإعلاميين_المسيئين

وأوضح القحطاني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” : أن سمو الأمير خالد الفيصل قال: ما ينسينا الخطأ حب الخشوم.. لا يوجد عاقل يرضى بأن يتم استضافة أو إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أساؤوا لقيادتنا ووطننا.

وأضاف: “من راهن على الارتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة إن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين “ستكرشهم”.

وأردف: “بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلمون حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.. مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسماءهم وإساءاتهم هنا.. هاشتاق #قائمة_سوداء_للإعلاميين_المسيئين”.