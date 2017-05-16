القحطاني يقود حملة تفتيش على قطاع اتصالات بوادي جدة

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جدة – البلاد

قام مفتشي عمل جدة مساء اليوم بحمله تفتيش على قطاع الاتصالات ببوادي جدة بالتعاون مع الرافد الأمني والتجارة

وقد شارك د محمد القحطاني مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه بالحملة وتابع التفتيش الميداني لقطاع الاتصالات وذالك بمشاركه مفتشي عمل جدة ومدير التفتيش بالمنطقه مجدي باموكرة ومدير تفتيش جدة ابراهيم الصاعدي ومساعد مدير عام المنطقه للعمل سلطان الحربي

وقد تم ضبط ٨ مخالفات للمادة ٣٦ و٧ عماله يعملون لحسابهم الخاص وتم تسليمهم للرافد الأمني المصاحب للحمله وتم خلال الجوله زيارة المواقع الاخرى بقطاع الاتصالات بالبوادي ووجد التوطين بها كامل وملتزمه بالتوطين ونظاميه

ووزارة العمل تدعو الجميع الالتزام بتوطين قطاع الاتصالات والإبلاغ على المخالفين على هاتف العمليات ١٩٩١١