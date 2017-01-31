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هل سيشهد عام 2017 الرقم القياسي للهجمات الإلكترونية حيث أنه وفي بدايته ومع أول شهر فيه وقع عدد لابأس به من الهجمات الإلكترونية الغير متوقعة.

ولكن دعنا نتعرف علي تفاصيل هجمة جديد من هجمات الـ Ransomware…

الـ Ransomware هو أحد أشهر البرمجيات الخبيثة في الاستيلاء علي البيانات والمعلومات وطلب الفدية المالية.

وقد نفذت مجموعة من قراصنة الإنترنت هجوماً على فندق فاخر في جبال الآلب النمساوية.

بهدف الاستيلاء علي نظام المفاتيح الرئيسية للغرف وبناء عليه تسببوا في احتجاز النزلاء داخل غرفهم أو منعهم من الدخول إليها.

حيث أصبحت أنظمة المفاتيح الرئيسية تحت سيطرة القراصنة بالكامل ولن تُترك الإ بدفع الفدية المطلوبة.

وقام القراصنة بذلك عن طريق برمجية فدية خبيثة للسيطرة على النظام الرئيسي لإدارة المفاتيح الإلكترونية للغرف وتعطيله.

حيث أن الفندق كان يتعامل بنظام Romantik Seehotel Jaegerwirt الإلكتروني لفتح وغلق الغرف وقد استوالي عليه القراصنة.

مما تسبب في توقف النظام عن العمل وغلق أبواب غرف الفندق أمام النزلاء .

وذكر موقع ذا لوكال النمساوي أن الهجوم تسبب في احتجاز آلاف النزلاء الذي اضطر الفندق إلى سرعة التصرف.

بدفع فدية قدرها 1500 يورو باستخدام عملة بيتكوين الإلكترونية المشفرة، للقراصنة من أجل ايقاف الهجوم.

وذلك بعد فشل محاولات مسؤولي الفندق لاستعادة السيطرة على النظام.

والجدير بالذكر أن الهجوم تسبب في تعطل النظام الإلكتروني بصورة كاملة حتي عن برمجة أي مفاتيح جديدة للنزلاء.

إضافة إلى توقف عدد من الحواسب عن العمل وايقاف الأنظمة الخاصة بمكتب الحجز والاستقبال في الفندق النمساوي.