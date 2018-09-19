القرشي راعيا ماسيا للوحدة

مكة المكرمة ـ- علي الغامدي

وقعت إدارة نادي الوحدة أمس عقد رعاية ، لمدة موسم رياضي واحد، مع شركة عبد الصمد القرشي، وذلك على ظهر القميص؛ حيث مثل الجانب الوحداوي في مراسم التوقيع رئيس النادي حاتم خيمي، ومن جانب الشركة محمد عبدالصمد القرشي.

من جهة أخرى، انتشرت لوحات وبروشورات بشوارع مكة المكرمة، تحمل عبارة” وحدة وطن ” في إشارة واضحة لليوم الوطني واحتفالية النادي بهذا الحدث المميز، والذي سيكون قبل وأثناء مباراة الرائد..

وعلى صعيد الدعم الجماهيري ، وجه مدير التعليم بمكة المكرمة معلمي التربية البدنية بدعم نادي الوحدة من خلال الحضور مع الطلاب لمؤازرة ومشاركة النادي، باحتفاله باليوم الوطني ودعم الفريق أثناء المباراة .وقد أجرى الفريق تدريباته الاعتيادية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله.