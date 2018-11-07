القرعة تضع “أخضر السلة” في مواجهة البحرين

المدينة المنورة – محمد المرواني

انطلقت اليوم الأربعاء في مجمع الصالات باستاد القاهرة، البطولة العربية لمنتخبات السلة للرجال 23 ، بمشاركة مصر الدولة المنظمة والسعودية والإمارات والبحرين والجزائر، مع العلم أن اللجنة الفنية وضعت برنامجها على أساس مشاركة المغرب، التي اعتذرت بشكل مفاجئ قبل 48 ساعة من الانطلاقة، تستمر المباريات التي تقام بنظام الدوري من دور واحد حتى 16 الشهر الحالي ويصعد الأربعة الأوائل الى الدور الثاني بحيث يلتقي الفريق المتصدر مع صاحب المركز الرابع والثاني مع الثالث والفائزان يلتقيان في النهائي بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، وأجريت يوم امس مراسم القرعة بحضور رئيس الوفد السعودي العميد مصطفي القبلي وإداري الفريق ناجي الصقر .

ويلعب منتخبنا غدا الخميس أولى مبارياته أمام منتخب البحرين في نسخة جديدة من مواجهات الفريقين، وسبق للأخضر الفوز على البحرين على أرضه في آخر مواجهة جمعت بينهما في التصفيات الآسيوية، ويتفوق منتخبنا فنيا؛ سواء من حيث السرعة والبديل، وكان المنتخب قد أجرى حصة تدريبية اليوم، طبق خلالها المدرب علي السنحاني التكتيك والخطة التي سيعتمدها خلال مواجهة الغد أمام البحرين، وكيفية ايقاف خطورة المنتخب البحريني الذي يعتمد على السرعة والتصوبيات الثلاثية، فيما يلعب المنتخب المصرى مستضيف البطولة أمام الجزائر في مواجهة افريقيا مبكرة.