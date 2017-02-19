العدد 21850 19 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القرني: رفضت طلب كهربا

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القرني: رفضت طلب كهربا
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جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد حارس نادي الاتحاد فواز القرني، أن روح الفريق حضرت في لقاء الأمس أمام الشباب، وتمكن اللاعبون من الحضور الذهني والفني، الذي جعلهم يخرجون بالنقاط الثلاث، مبينا أنهم حريصون على خدمة الكيان وإسعاد الجماهير.

وأضاف: إنه سعيد جدا للعودة القوية بعد تمكنه من التصدي لركلات الجزاء في مباراتين متتاليتين، أمام التعاون والشباب، مؤكدا أن ذلك بتوفيق من الله- سبحانه وتعالى- ثم دعاء المحبين له،

وأفصح القرني عن الحديث الذي جمعه مع محمود كهربا قبل تنفيذ ركلة الجزاء لمهاجم الشباب بن يطو، حيث طلب كهربا منه التوجه للجهة اليمنى، ولكنه رفض الخضوع لتلك النصيحة، وعكس الزاوية، وتمكن من التصدي لها، بعد توفيق الله.

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التصنيف: الرياضة

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