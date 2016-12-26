القروني يحفز لاعبيه للشباب

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حفر الباطن- البلاد

واصل لاعبو فريق الباطن تدريباتهم أمس تحضيراً للقاء الشباب المقرر له الجمعة لحساب الجولة رقم 15 من منافسات دوري جميل للمحترفين.

واشتمل مران الباطن على العديد من الجوانب البدنية والفنية من خلال بعض التدريبات بقيادة المدرب خالد القروني. وأعقب المران مناورة على منتصف مساحة الملعب اختتمت بتدريبات الإطالة.

ويسعى القروني لتحفيز اللاعبين للخروج من نفق النتائج السيئة للفريق، ومحاولة حصد النقاط للتقدم في سلم الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط لدوري الدرجة الأولى.