القريني: الفيفا هددنا بخصم ثلاث نقاط

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الرياض- البلاد

كشف رئيس نادي الشباب عبدالله القريني، عن اغلاق قضية قائد الفريق أحمد عطيف، بعد دفع جميع مستحقاته المتأخرة، وأكد أن النادي تلقى بالفعل تحذيراً من الفيفا، بخصم ثلاث نقاط من الفريق في الدوري، في حال لم يتم تسوية قضية الأوزبكي جيباروف ، وعن رغبة الجهاز الفني في تجديد التعاقد مع عطيف، ومعاذ، قال القريني: إن الجهاز الفني للفريق أبدى رغبته في استمرار اللاعب حسن معاذ، أن هناك مفاوضات معه؛ من أجل إتمام الصفقة، وعن عطيف، قال: إن الادارة تتنظر موقف الجهاز الفني بشأنه، و الجدير بالذكر أن المتبقي على نهاية عقدي حسن معاذ، وأحمد عطيف مع النادي شهران فقط.