القريني يرفض طريقة استدعائه للتحقيق

الرياض- البلاد

أبدى عبد الله القريني، رئيس نادي الشباب، تحفظه الكبير على لهجة خطاب لجنة الانضباط، بخصوص استدعائه للتحقيق، على خلفية اتهامه لاتحاد الكرة بالفساد. وأصدر القريني، بيانًا أمس، قال فيه: “أسجل تحفظي الكبير، والقانوني على خطابكم المعنون “عاجل جدًا وسري”، والذي تفيدون فيه أن اللجنة قررت، ردًا على خطاباتنا لها، باستدعائي للتحقيق، فيما ورد في شكوى اتحاد القدم، والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة الصادرة منا، وطلبكم حضوري الشخصي”. وأضاف القريني: “هذا الخطاب يحتوي بكل أسف على لغة التهديد والوعيد السابق التحفظ عليها، والتي لا يجدر ولا يليق أن تصدر من هيئة، يفترض أنها ستكون قضائية”.

وسرد رئيس الشباب في بيانه ما جاء في مذكرته الأخيرة، والتي أوضحت، أن لجنة الانضباط منعدمة الوجود من الناحية القانونية، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط، كما أن الهيئات القضائية والتحكيمية باتحاد الكرة مختصة بالنظر في النزاعات الداخلية بين الأطراف المنتمية للاتحاد، وليس في النزاعات بين الاتحاد، وأعضائه. وأوضح رئيس الشباب في بيانه أيضًا، أنه في تلك المذكرة، أشار إلى أن لجنة الانضباط “بفرض صحة تكوينها” ليس من اختصاصاتها طلب التحقيق.

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