القصاص بأحد الجناة في القويعية

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس ، بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، حكم القتل قصاصاً في بمواطن سعودي الجنسية أقدم على قتل آخر بالرصاص

وأصدرت الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ الحكم أفادت فيه بأن المدع / متعب بن حمود بن شليل آل جابر القحطاني – سعودي الجنسية – أقدم على قتل / مجري بن جميح بن جخدب العليان – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وأشارت الداخلية إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بالرياض صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.