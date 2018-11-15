القصاص بجانٍ قتل مواطناً بالرصاص في خميس مشيط

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، بمنطقة عسير ، حكم القتل قصاصاً في / حسن بن محمد بن علي عسيري ـ سعودي الجنسية ـ إثر اقدامه على قتل/ موسى بن محمد بن عبدالله الروقي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسن بن محمد بن علي عسيري ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الخميس 07 / 03 / 1440هـ بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.