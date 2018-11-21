القصاص بجانٍ قتل مواطناً في جازان

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ، بمنطقة جازان حكم القتل قصاصًا بـ / عبده حسين علي إبراهيم – جيبوتي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / محمد بن طاهر علواني – سعودي الجنسية – وذلك بضربه بعصا على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .

وقالت الداخلية في بيان لها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.