القصاص بجانٍ قتل مواطناً في جدة

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، بمدينة جدة ، حكم القتل قصاصاً بـ/ عبدالله بن محمد بن جبران القحطاني – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / محمد بن ناصر بن جمعان الغامدي – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح وطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.