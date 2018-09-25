القصاص بجانٍ قتل مواطناً في جدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر بسلاح ناري أثر خلاف بينهما في مدينة جدة .

وقالت الوزارة في بيان لها : أقدم / لافي بن حامد بن منير المجنوني – سعودي الجنسية – ، على قتل / صالح بن ملفي بن بركي الجدعاني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.