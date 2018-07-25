القصاص بحق جانٍ قتل مواطناً في الرياض

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء ، بمحافظة الخرج ، حكم القتل في / حضرم بن حمد بن عبدالرحمن آل طلة – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / محمد بن خليفة بن فهيد العمار الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت لوفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حضرم بن حمد بن عبدالرحمن آل طلة، اليوم الأربعاء 12 / 11 / 1439 هـ في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.