القصاص في جانٍ قتل مواطناً في عسير

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، بمنطقة عسير، حكم القتل قصاصاً في / عيد بن محمد بن مريع القحطاني – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / جبران بن سالم بن جويعد القحطاني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.