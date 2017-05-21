القصاص من جانٍ قتل مواطناً رجماً بالحجارة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد بمحافظة الطائف ، حكم القتل قصاصاً بمواطن سعودي أقدم على قتل آخر رجماً بالحجارة على رأسه

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ الحكم أفادت فيه بأن المدعو / سعيد بن راشد بن عويض العضياني الحارثي – سعودي الجنسية – ، أقدم على قتل / محمد بن مبارك بن محمد الكريعي الحارثي – سعودي الجنسية – وذلك برجمه بحجارة على رأسه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .

وأشارت الداخلية إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصار من الوروثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني وأيد الحكم من مرجعه ، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم محذره في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.