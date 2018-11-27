القصاص من جانٍ قتل مواطناً طعناً بالسكين في الرياض

الرياض : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم، بمنطقة الرياض ، حكم القتل قصاصاً بـ / هاني صادق وازع الشجاع – يمني الجنسية – إثر اقدامه على قتل / علي بن سويرح بن رجاء العنزي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات مما أدى لوفاته بقصد سلب سيارته.

وقالت الداخلية في بيان لها سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.