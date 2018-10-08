القصاص من جانٍ قتل مواطناً طعناً بالسكين في جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الاثنين ، بمحافظة جدة حكم القتل قصاصاً في / جزاء بن هلال بن جزاء العتيبي – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / باني بن مناحي بن حسين السبيعي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأشارت الداخلية في بيان إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.