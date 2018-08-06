القصاص من مواطن خنق آخر حتى الموت

نفذت وزارة الداخلية اليوم، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض ، حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن إبراهيم بن ناصر الفرحان – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / مبارك بن مسفر بن حسين الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه وضربه مما أدى لوفاته على إثر مضاربة حدثت بينهما.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.