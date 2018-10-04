القصاص من مواطن قتل آخر بطلق ناري

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس ، بمحافظة الطائف ، حكم القتل قصاصاً في / تركي بن ناصر بن شريد الدوسري – سعودي الجنسية – ، بعدما اقدم على قتل / عبدالله بن راجح بن حمدان البيشي – سعودي الجنسية- ، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مما أدى لوفاته.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.