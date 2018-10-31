القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بالسكين في المدينة

نفذت وزارة الداخلية اليوم، في المدينة المنورة حكم القتل قصاصاً بـ/ عبدالله بن مرزوق بن نهائي الرشيدي -سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / طارق ابن فهيد بن مصيبيح الرشيدي – سعودي الجنسية- وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وقالت الداخلية في بيان لها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.