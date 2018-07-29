القصاص من مواطن قتل آخر وابنته وجنينها طعناً بالسكين

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد، في محافظة جدة ، حكم القتل قصاصاً في / هادي بن محمد بن علي دغريري – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / يحيى بن محمد بن عبدالله الصامطي، وابنته/ سلمى – سعوديي الجنسية- والتسبب في وفاة جنين المجني عليها وذلك بطعنهما بسكين مما أدى لوفاتهما.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.