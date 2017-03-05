القصاص من مواطن قتل آخر في الرياض

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد حكم القتل قصاصاً بمواطن سعودي أقدم على قتل آخر بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما

وأصدرت الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً أفادت فيه أن المواطن

رداد بن ناصر البقمي – سعودي الجنسية – أقدم على قتل يوسف بن نايف البقمي- سعودي الجنسية –

وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما

وأشارت إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وقالت إن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وأضافت “بإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم الأحد 6 / 6 / 1438هـ في مدينة الرياض.