القصاص من جانٍ قتل مواطناً طعناً بالسكين في ينبع

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نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين)، في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، حكم القتل قصاصاً في أحمد بن سليم بن ثابت العنيني الجهني – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل مبارك بن ناير بن مبارك العلوني, وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته, إثر مضاربة جماعية.

وأفادت الداخلية في بيان لها : أقدم / أحمد بن سليم الجهني – سعودي الجنسية – على قتل / مبارك بن ناير العلوني

وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته, على إثر مضاربة جماعية، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن

من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا

وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.