القصبي : زيادة التبادل التجاري بين دول التعاون الإسلامي 156 %

مكة المكرمة- البلاد

كشف معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي عن أن قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الصادرات والواردات) سجلت ارتفاعاً مهما منذ تطبيق المنظمة العمل العشري (2005-2015)، فقد انتقلت من 271.45 مليار دولار أمريكي عام 2005م إلى 694.23 مليار دولار أمريكي بالعام 2015م بزيادة بلغت (156%).

وقال معاليه في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك):

إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده تؤكد دوماً على ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك بأن جاء (العمق العربي والإسلامي) كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.