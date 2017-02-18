القصبي يؤكد أهمية دعم الاستثمار السياحي مع الجزائر

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الجزائر -واس

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية دعم الاستثمارات السياحية بين المملكة والجزائر, مشيراً إلى إمكانية تخصيص برامج للاستثمار في هذا المجال نظراً للمكانة الحيوية التي يحتلها في خلق مواطن شغل دائمة لفائدة الشباب .

وشدد معاليه في تصريح صحفي مشترك مع معالي وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية الجزائري عبدالوهاب نوري عقب اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الجزائرية أمس الأول على ضرورة تعزيز مجال الاستثمار كونه محفزاً أساسياً لدعم التنمية , مفيداً بأنه سيتم قريباً تنظيم زيارات ميدانية لرجال أعمال سعوديين لمنحهم فرصة التعرف على الإمكانيات السياحية المتاحة بالجزائر ولدعم فرص الاستثمار في هذا القطاع .

من جانبه أكد الوزير الجزائري أن لقائه بمعالي وزير التجارة والاستثمار يعد فرصة لدعم وترقية التعاون وفق رؤية وتوجيهات قادة البلدين الشقيقين , مبرزاً الإجراءات والخطوات التي خطتها الجزائر من أجل تسهيل الاستثمار في قطاع السياحة.