القصبي : 7.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

القاهرة- واس

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، أكدت على أن مصر شريك استراتيجي قوي، وعلى ضرورة بذل كل جهد لتحقيق الشراكة بين البلدين، منوهًا بأن سمو ولي العهد وجهه بأن يعمل على تحقيق كل ما ترقى به مصر عبر تحسين العلاقات والاستثمارات وزيادة التجارة البينية بين البلدين.

وأشار في لقاء الأعمال المصري السعودي الذي عقد في القاهرة أمس إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين من أعضاء مجلس الأعمال المشترك، لعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار لبحث إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة، مما يجسد قوة وعمق العلاقات بين المملكة ومصر.

واستعرض وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر في كلمته، وضع الطاقة في مصر وأنه جارٍ التعاون مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات تصل إلى ملياري دولار فيما قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي إن المستثمرين السعوديين قاموا بتنمية هذه الاستثمارات لتصل إلى أرقام قياسية تعد نموذجًا يحتذى به بين بلدين شقيقين مثل المملكة ومصر.

وبدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن مجلس الأعمال المشترك يعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خطة العمل التي وضعت بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية كما عبر نائب رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك عبدالله بن محفوظ عن تطلعه في أن يخرج اللقاء بالنتائج المرجوة ويسهم في تعميق وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فيما أكد رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال عبدالحميد أبو موسى، أن المملكة هي المستثمر العربي الأول في مصر.