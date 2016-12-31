القضاء الجزائري يلاحق 55 ألف شخص بتهم الإرهاب

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الجزائر- ا ف ب

أفادت وزارة العدل الجزائرية أن هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014، تضم أسماء نحو 55 ألف شخص لاحقهم القضاء بتهم “جرائم إرهابية” منذ تسعينات القرن الماضي، حين شهدت البلاد أحداث عنف خلفت 200 ألف قتيل.

وكان وزير العدل كشف أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن هناك قاعدة بيانات “مركزية ومؤمنة(…)، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية”.

وصدر قاون المصالحة في 2005 ، وبموجبه أسقطت التهم عن المسلحين الذين سلموا أنفسهم “إذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي أو وضع متفجرات في أماكن عمومية”، بحسب ما ينص القانون.

وشهدت الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 أول عملية لمسلحين ضد مركز حدودي، أسفرت عن مقتل 12 جنديا. وبعد شهرين تزايدات أعمال العنف بعدما ألغى الجيش الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون.

وخلال عقد كامل عاشت الجزائر “حربا أهلية”، كما سماها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل. وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتنشر وزارة الدفاع دوريا بيانات عن قتل بعضهم.

ولم يقدم وزير العدل أرقاما عن الأحكام التي صدرت.

وفي العديد من المحاكمات التي حضرتها وكالة فرنس برس، تم النطق بأحكام إعدام غيابيا وحضوريا وأحكام بالسجن المؤبد، إلا أن تنفيذ أحكام الإعدام مجمدة منذ 1993.