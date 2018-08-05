القضاء على 52 إرهابياً في سيناء وتفجير 64 عبوة ناسفة

أعلنت القوات المسلحة المصرية استهداف وقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عدد من العربات محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ووفقا لبيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي اليوم الأحد، فقد أسفرت العمليات الأمنية في سيناء عن القضاء على 39 إرهابياً شديدي الخطورة وبحوزتهم خمس بنادق آلية وكميات من الذخيرة وعبوة ناسفة

كما تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني في العريش أسفرت عن القضاء على 13 إرهابياً شديدي الخطورة، والتحفظ على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.

كما أسفرت العمليات والمداهمات المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة عن القبض على 49 إرهابياً بشمال ووسط سيناء،

وضبط وتدمير والتحفظ على 12 عربة وسبع دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في العمليات الإجرامية، وتدمير 26 ملجأ ووكرا ومخزنا في شمال ووسط سيناء للعناصر الإرهابية

واكتشاف وتفجير 64 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات الأمنية على محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير أربع فتحات أنفاق مزودة بكيابل للكهرباء وأسلاك للإنترنت على الحدود بمدينة رفح شمال سيناء.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الإستراتيجي الغربي من ضبط 1490 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ومليوني قرص مخدر، و11 عربة تستخدم في أعمال التهريب، إضافة إلى عدد من البنادق والرشاشات.