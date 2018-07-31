القـتل حداً في جانٍ خطف غلاماً وتسبب في وفاته

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل حداً في جان إثيوبي الجنسية، بعد أن أدين باختطاف غلام وابتزاز أهله للحصول على فدية مالية والتسبب في وفاته.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الوافد الإثيوبي سلطان سيلمان ردة ألقي القبض عليه، لتسببه في وفاة غلام بعد استدراجه واختطافه وابتزاز أهله للحصول على فدية مالية لإطلاق سراحه، إضافه لقيامه بالمتاجرة في مادة الحشيش المخدرة، وأسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام له بما نسب إليه، ثم إحالته للمحكمة العامة.

وبعد إحالته للمحكمة صدر بحقه حكم القتل حد الحرابة، كون ما قام به فعلا محرّما وضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما أصدر بحقه شرعاً، ونفذ حكم القتل بحق الجاني المذكور في جازان اليوم الثلاثاء.