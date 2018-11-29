دولية

القلق الشديد يسيطر على أوروبا من زيادة التوتر بين روسيا وأوكرانيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      29 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بروكسل : وكلات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد حيال ما وصفه بالزيادة الخطيرة للتوترات بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف.

وقالت مفوضة الأمن والخارجية لدى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في بيان اليوم، “إن حكومات الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشعر بالاستياء حيال هذا الاستخدام للقوة من جانب روسيا، وهو أمر غير مقبول في سياق من العسكرة المتزايدة في المنطقة”.

وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، وهو مصمم على التصرف بشكل مناسب،

التنسيق الوثيق مع شركائه الدوليين، داعيتًا روسيا إلي ضمان مرور حر وبلا عوائق عبر مضيق كيرتش من وإلى بحر آزوف، وفقًا للقانون الدولي.

كما طالبت جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس.

يذكر أن البحرية الروسية احتجزت ثلاث سفن أوكرانية الأحد الماضي

حيث أفادت أن هذه السفن انتهكت حدودها الدولية، وهو الأمر الذي تنفيه أوكرانيا.

ibrahim

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