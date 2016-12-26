الملك يتسلم دعوة حضور مؤتمر القمة العربية بالأردن
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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين
تتضمن دعوته لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة في الأردن.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين
مبعوث ملك الأردن ناصر جودة خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات ملك الأردن فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته له.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي ووزير الخارجية عادل الجبير.
الوسوم:القمة العربية
التصنيف: محليات
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