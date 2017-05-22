القمة تعكس نجاح السياسة السعودية

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عواصم – وكالات

وصف محللون سياسيون في عواصم مختلفة من العالم بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى جولاته الخارجية بزيارة المملكة وحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بالنجاح الكبير للسياسة الخارجية والاستراتيجية السعودية.

ورأى المحللون أن نجاح المملكة في عقد قمة عربية إسلامية أمريكية قضى على مزاعم إيران التي كانت تنظر إلى نفسها بأنها قوة إقليمية كبرى ولا يمكن النظر في قضايا الشرق الأوسط بدونها.

وأكدوا من خلال وسائل الإعلام أن هذه الزيارة تعد أهم حدث على الساحة العالمية، مؤكدين أن حضور رؤساء وزعماء أكثر من 50 دولة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض يعد في حد ذاته حدثًا تاريخًا يُجسد المكانة الرائدة للمملكة.

وأشاروا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وستسهم في خلق فرص عمل جديدة في البلدين.