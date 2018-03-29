القمر الأزرق يسطع أوسطياً

جدة ــ وكالات

من المنتظر أن يسطع “القمر الأزرق” للمرة الثانية هذا العام، السبت المقبل، وسيتمكن سكان المنطقة العربية من رؤيته بوضوح.

وبحسب تقرير لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، سيتمكن سكان الولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية وأستراليا من الاستمتاع برؤية القمر الأزرق في أفضل وضع له.

يذكر أن ظاهرة “القمر الأزرق” لا تحدث إلا كل عامين أو ثلاثة أعوام، وتعد ظاهرة نادرة الحدوث، وتكون عند حدوث اكتمال إضافي للقمر في قسمي السنة، أما اكتمال ثالث للقمر في الموسم المكون من أربعة اكتمالات للقمر. أو حديثا عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين “قمرين كاملين”.

تقول إفيليا ويبيسونو، عالمة الفلك في المرصد الملكي بغرينتش: “يتوقع أن يشهد شهر مارس الحالي قمرين مكتملين، ما يعني أن هذا العام يشهد حدوث الظاهرة مرتين”.