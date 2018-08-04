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القمر يظهر نهارا

كتبه Gamal salehaccess_time21 / ذو القعدة / 1439 هـ       4 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

من المنتظر ان تشهد الأرض ظاهرة فلكية نادرة هي الثالثة في أسبوع بعد الخسوف واقتراب المريخ من الأرض، حيث سيكون متاحا رؤية القمر نهارا.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فان القمر سيكون مرئيا لعدة ساعات قبل مغيب الشمس، وستكون الرؤية واضحة إذا كان الجو صحوا ومشمسا، وسيتعذر الأمر في حال وجود غيوم.

ولا يتمكن البشر عادة من رؤية القمر نهارا بسبب لمعان السماء من جراء أشعة الشمس التي تكسبها اللون الأزرق، لكن استخدام التليسكوب يتيح رصد القمر بسهولة قبل مغيب الشمس.

ويوجد القمر حاليا في مرحلة “الأحديداب”، وحين يصل مرحلة البدر الكامل يمكن للناس أن يروه في غرب السماء لعدة أيام من الشهر.

ويدور القمر مرة واحدة حول الأرض كل 29 يوما، وتعتمد الرؤية على الموقع الذي أصبح فيه، ويستطيع عشاق الفلك في بعض الأحيان أن يروه بشكل واضح في النهار.

Gamal saleh

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