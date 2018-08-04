القمر يظهر نهارا

من المنتظر ان تشهد الأرض ظاهرة فلكية نادرة هي الثالثة في أسبوع بعد الخسوف واقتراب المريخ من الأرض، حيث سيكون متاحا رؤية القمر نهارا.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فان القمر سيكون مرئيا لعدة ساعات قبل مغيب الشمس، وستكون الرؤية واضحة إذا كان الجو صحوا ومشمسا، وسيتعذر الأمر في حال وجود غيوم.

ولا يتمكن البشر عادة من رؤية القمر نهارا بسبب لمعان السماء من جراء أشعة الشمس التي تكسبها اللون الأزرق، لكن استخدام التليسكوب يتيح رصد القمر بسهولة قبل مغيب الشمس.

ويوجد القمر حاليا في مرحلة “الأحديداب”، وحين يصل مرحلة البدر الكامل يمكن للناس أن يروه في غرب السماء لعدة أيام من الشهر.

ويدور القمر مرة واحدة حول الأرض كل 29 يوما، وتعتمد الرؤية على الموقع الذي أصبح فيه، ويستطيع عشاق الفلك في بعض الأحيان أن يروه بشكل واضح في النهار.