متابعات

أكدت أنها عينت محامي من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية

القنصلية بنيويورك: التقرير الطبي للمواطنتين المتوفيتين لم يصدر حتى الآن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / صفر / 1440 هـ      29 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قالت القنصلية العامة في نيويورك اليوم الاثنين أن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب وفاة المواطنتين السعوديتين اللتين تم العثور على جثتهما في نهر هدسون بمدينة نيويورك لم يصدر حتى الآن، مبينة أن القضية لم تزال قيد التحقيق.

وأكد القنصلية في بيان لها أنها والجهات المعنية في كل من السلطات المحلية ووزارة الخارجية الأميركية بالإضافة إلى سفارة المملكة في واشنطن تقوم بمتابعة مستمرة ومتواصلة للوقوف على الحقائق التي لم يصدر حتى الآن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة وأن القضية لم تزل قيد التحقيق”.

وأكدت القنصلية في بيانها أنها قامت على الفور بتعيين محامي من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، مشيرة إلى أن سفارة المملكة في واشنطن سعت بالتواصل مع عائلة الضحيتين للوقوف معهم ومساعدتهم في هذا الظرف، علما بأن المواطنتين كانتا طالبتين برفقة أخيهما في مدينة واشنطن، وبينت بأنها ستقوم بإيضاح أهم المستجدات فور ورودها.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *