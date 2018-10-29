القنصلية بنيويورك: التقرير الطبي للمواطنتين المتوفيتين لم يصدر حتى الآن

قالت القنصلية العامة في نيويورك اليوم الاثنين أن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب وفاة المواطنتين السعوديتين اللتين تم العثور على جثتهما في نهر هدسون بمدينة نيويورك لم يصدر حتى الآن، مبينة أن القضية لم تزال قيد التحقيق.

وأكد القنصلية في بيان لها أنها والجهات المعنية في كل من السلطات المحلية ووزارة الخارجية الأميركية بالإضافة إلى سفارة المملكة في واشنطن تقوم بمتابعة مستمرة ومتواصلة للوقوف على الحقائق التي لم يصدر حتى الآن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة وأن القضية لم تزل قيد التحقيق”.

وأكدت القنصلية في بيانها أنها قامت على الفور بتعيين محامي من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، مشيرة إلى أن سفارة المملكة في واشنطن سعت بالتواصل مع عائلة الضحيتين للوقوف معهم ومساعدتهم في هذا الظرف، علما بأن المواطنتين كانتا طالبتين برفقة أخيهما في مدينة واشنطن، وبينت بأنها ستقوم بإيضاح أهم المستجدات فور ورودها.