القنصل الأمريكي يزور غرفة المدينة .. وتعاون يرتقي لرؤية 2030

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المدينة المنورة -جازي الشريف

رفع رجال الأعمال في المدينة المنورة سقف طموحاتهم إلى تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يرتقي لمستوى رؤية المملكة 2030 م وبناء شراكات وإطلاق مبادرات تتجاوب مع الإمكانيات والموارد التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة في كافة المجالات لاسيما السياحية التي تعيش المدينة المنورة فعالياتها كعاصمة للسياحة الإسلامية للعام2017م

جاء ذلك غداة زيارة الوفد الامريكي الممثل للقنصلية الامريكية بالمملكة لغرفة المدينة المنورة والذي ترأسه السيد ماثياس ميتمان القنصل العام الأمريكي ,وتطرق المجتمعون الى عدد من الملفات وخاضوا حوارا حافلا بالثقة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان امير منطقة المدينة المنورة التي هدفت الى تحريك كافة مفاصل الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة برؤية المملكة ورفع مستواها الى المساهمة بفعالية في الناتج الاجمالي للمملكة بعيدا عن النفط وتبعية الاقتصاد الريعي .

تحدث في مستهل اللقاء الاستاذ منير محمد ناصر رئيس الغرفة مرحبا بوفد القنصلية الامريكية وعلى رأسهم السيد ماثياس ميتمان القنصل العام الأمريكي منوها ومشيدا بتنامى العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة وقدرة البلدين على تجاوز العقبات والسعي معا لبناء شراكات نموذجية وتعاون يصب في خدمة البلدين والمنطقة العربية عموما وبين ناصر ان منطقة المدينة المنورة تعتبر واحدة من اهم مناطق المملكة المعول عليها في ترجمة رؤية المملكة 2030 الى واقع ملموس وبها من الامكانيات والموارد ما يجعلها قبلة للمستثمرين ورجال الاعمال من داخل المملكة وخارجها

مؤكدا ان الوضع بات ملائماً أكثر من أي وقت مضى لبناء شراكات اقتصادية متينة مع الجانب الامريكي فى مجال التعدين والصناعات الثقيلة والمتوسطة في محافظة ينبع وفي مجال صناعة الأغذية والبنية التحتية والعمل على توطين صناعة سياحية تأخذ في اعتبارها القيم التاريخية والدينية ومكانة المدينة المنورة كقبلة لأكثر من مليار مسلم مشيرا الى ان الرايس تعتبر محافظة واعدة لتأسيس نشاط سياحي كبير وصناعات متصلة بالسياحة

وزاد ناصر ان القطاع الصحي هو الآخر يشكل مجالا واسعا للتعاون وقال انه قطاع يتنامى بشكل ومضطرد بحكم زيادة السكان واعداد الزوار والمعتمرين على مدار العام وقال ناصر ان قطاع التمور يعتبر احد الميزات التنافسية للمدينة المنورة ويعتبر من الفرص الاستثمارية الجيدة للتعاون وبين ان شركة نما المنورة وهى شركة قامت خصيصا للعمل على ترسيخ ووضع بصمة تجارية خاصة بكل ما يصنع في المدينة المنورة.

وأضاف ناصر أن غرفة المدينة المنورة أخذت على عاتقها حمل أمانة الاستثمار في هذه المنطقة وبوصلته لكل من يبحث عن الاستثمار في هذه المنطقة حيث أعدت ضمن أدبياتها خارطة شاملة لاقتصاديات منطقة المدينة المنورة رصدت فيها بشكل علمي مدروس كل الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها والإمكانيات والقدرات المتوفرة لها الامر الذي يساهم بشكل كبير في تذليل الاستثمار وبناء شراكات ناجحة تفتح المجال واسعا لفرص وظيفية متعددة .

فيما أكد القنصل العام الأمريكي ماثياس ميتمانان ان التعاون مع المملكة ورجال الاعمال بشكل خاص هو امر جيد ومهم للبلدين وللاستقرار الاقتصادي في المنطقة بصورة عامة وبين انهم يولون هذا الامر اهتماما كبيرا وقال انهم يتطلعون الى تعاون بناء ومثمر مع كافة رجال الاعمال في المملكة وخاصة المدينة المنورة باعتبارها مجالا لحراك اقتصادي كبير في مجال البناء والتشييد والصناعات المعرفية والاتصالات والبنية التحتية.

يذكر أن المشاريع المشتركة بين الجانبين بالمملكة بلغت نحو 609 مشروعا مشتركا بين الطرفين ، حيث تغطي هذه المشروعات الأنشطة الصناعية وغير الصناعية ، حيث تبلغ المشاريع الصناعية منها نحو 155 مشروعا مشتركا بين الجانبين ، يساهم الشريك الأمريكي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 45% من إجمالي حجم رأس المال ، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته حوالي 53%

أما بالنسبة للاستثمار في المشاريع غير الصناعية فقد بلغ عددها نحو 454 مشروعا مشتركا بين الجانبين ، تقدر حصة رأس المال الشريك ألأمريكي فيها بحوالي 76% من اجمالي تمويل هذه المشروعات ، في حين بلغت حصة رأس المال السعودي في هذه المشروعات حوالي 17% من اجمالي تمويل المشروعات المشتركة غير الصناعية .