القنصل العام الأمريكي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

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جدة ــ أحمد شرف الدين

شارك القنصل الامريكي العام في جدة السيد ماتياس ميتمان في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي استضافته جامعة الامير محمد بن سلمان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة …

تحدث القنصل العام خلال الاحتفال عن اهمية الملكية الفكرية ودورها في حماية الاقتصاد الامريكي …

وعن أهمية مشاركة القنصلية الأمريكية العامة بجدة في هذه الفعالية وهذا اليوم الذي يستهدف التوعية بأهمية الملكية الفكرية أوضح السيد ميتمان أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 الذي يستهدف تنمية الاقتصاد الوطني السعودي وخلق ظروف ملائمة للتشجيع على حماية الملكية الفكرية سيما وأن المملكة تتبنى اقتصاد المعرفة ،

وأن هذا التوجه سيشجع شركات أمريكية عديدة ترغب في الاستثمار في الاقتصاد والتجارة في المملكة العربية السعودية على اعتبار أن المنتجات التي تقدمها هذه الشركات تتمتع بحماية كاملة من المملكة من ناحية حقوق الملكية ، وبالتالي تزول بعض الحواجز بالنسبة لتلك الشركات ويسود مناخ آمن لأعمالها وتجارتها خاصة حقوق الملكية بشكل العام ، والحد من حالات الغش التجاري والقرصنة والتجاوزات التجارية الأخرى ، وحماية الابتكار مما يعزز من مسيرة التطور الاقتصادي …

كما عبر القنصل العام عن سعادته بوجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الأمير محمد بن سلمان ودورها في رعاية هذه المناسبة ــ كما ركز السيد ميتمان على أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد الامريكي الذي يمثل قطاع حيوي وهام في الولايات المتحدة الأمريكية حيث هنالك 40% من مجمل الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الملكية الفكرية …

وأضاف السيد ميتمان : يجب الاشارة إلى أن هناك قدرا كبيرا من الصادرات الامريكية التي لها علاقة مباشرة مع موضوع الملكية الفكرية … وأكد القنصل العام في نهاية حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع المملكة العربية السعودية وجهاز تنفيذ القانون لاتخاذ الاجراءات الملائمة حيال حالات القرصنة وتعزيز القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية… تخلل الاحتفال العديد من المتحدثين من بينهم نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي السيد أليكسنادر كيسيلبيرج .