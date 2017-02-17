القنصل الفلسطيني: معرض جدة للسياحة والسفر حدث مهم عالميا

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالهادي المالكي

زار السفير محمود الأسدي قنصل عام دولة فلسطين في جدة معرض جدة الدولي للسياحة والسفر (نسخة 7) الذي يقام حالياً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة في فندق هليتون جدة ويستمر حتى يوم الجمعة.

وقام السفير محمود الأسدي بزيارة نحو 160 عارضًا يمثلون 20 دولة وينتمون إلى القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص إضافة إلى مجموعة من الخدمات المرتبطة بالقطاع واستمع إلى شرح مفصل عن المنتجات السياحية التي يقدمها العارضون في هذا الحدث المهم في المنظومة السياحية لدول العالم.

وقال الأسدي إن معرض جدة للسياحة والسفر 7 يعد اليوم حدثًا مهمًا في الخارطة السياحية ويعكس تطور مدينة جدة في هذا المجال الذي ينعكس على الاقتصاد والحياة المجتمعية

منوها بالتطور الكبير الذي تشهده مدينة جدة بقيادة أميرها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة الذي أولى هذه المدينة جل الإهتمام من أجل أن تكون المدينة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط من ناحية النمو والتطور والإزدهار

ووصف العلاقات السعودية الفلسطينية بأنها علاقات مميزة في كافة الجوانب وأن للمملكة وشعبها دور مهم في جمع كلمة الأمة العربية وإقامة الفعاليات والمناسبات التي تجمع ابناء الأمة العربية.

وأشاد الأسدي بجهود اللجنة المنظمة بقيادة سيدة الأعمال رئيسة مجموعة (ميم أربعة) لتنظيم المعارض الدولية السيدة مايا حلفاوي على كفاءة التنظيم وروعة الترتيب الذي يدل على أن معرض جدة الدولي للسفر والسياحة أصبح اليوم مكان جذب من قبل الشركات والقطاعات والخبراء العاملين في هذا القطاع ووعد القنصل العام أن تكون فلسطين في مقدمة الدول التي ستدخل هذا الحدث العام القادم.

ورحبت مايا حلفاوي رئيسة اللجنة المنظمة بالقنصل الفلسطيني متمنية ان تكون دولة فلسطين أحد الرعاة المشاركين في هذا الحدث.