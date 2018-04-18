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القوات الإماراتية تضبط طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / شعبان / 1439 هـ      18 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تمكنت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الإماراتية من اكتشاف والسيطرة على طائرة مسيرة من نوع ” قاصف/1 الإيرانية ” محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل قوات التحالف العربي في الساحل الغربي من اليمن.

واكتشفت الفرق المختصة خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

وأكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر على غرار تهديدها للمنشآت المدنية مثل ما حصل مؤخرا في مطار أبها في سيتم بث صورها لاحقا.

ibrahim

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