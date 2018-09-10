القوات البحرية الملكية تُدشن طائرة “MH-60R”.. الخميس

تدشن وزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية الملكية السعودية يوم الخميس القادم 3 محرم 1440هـ في الولايات المتحدة الأمريكية الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R) التي تعمل من على ظهر السفن والقواعد البحرية بالأساطيل.

وأوضح معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن هذا الطائرة تمتلك قدرات للحروب السطحية والحروب تحت سطحية، كذلك لديها القدرة على القيام بالمهام الثانوية كالبحث والإنقاذ ونقل المصابين والتي ستنضم إلى طيران القوات البحرية الملكية السعودية.