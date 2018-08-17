القوات البرية تشارك بقوة واجب لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تشارك القوات البرية الملكية السعودية في حج هذا العام بقوة واجب لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.

وأكد قائد سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية المكلف اللواء الركن ابراهيم بن عبدالعزيز آل الشيخ “بأن الله شرفنا سبحانه وتعالى بخدمة حجاج بيت الله الحرام أسوة ببقية قطاعات الدولة بعد أن خصص لنا الإشراف على بوابات الحرم الشريف وبعض النقاط المجاورة لها وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان العامة و قائد القوات البرية سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وينصر جنودنا ويحمي حدودنا من كل سوء ومكروه وان يعودوا حجاج بيت الله الحرام إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين.”

وأضاف أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تقتضي العمل المتواصل والاحترافية المطلقة طيلة أيام الحج لينعم ضيوف الرحمن بأجواء إيمانية تمكنهم من أداء مناسكهم في طمأنينة ويسر وسهولة .

وأشاد اللواء الركن آل الشيخ بالجاهزية والروح العالية التي يتمتع بها ضباط وأفراد القوة لأداء واجبهم على أكمل وجه ، مؤكداً أن القوة لديها وحدات مدربة على مستوى عالٍ لإدارة الحشود ومكافحة الشغب والتدخل السريع إذا تطلب الأمر ذلك.

من جانب آخر أوضح العميد الركن سعد بن جريد الجريد قائد قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس أنه تم تدريب وتجهيز قوة الواجب لتكون قادرة على تلبية نداء الواجب ومساندة قوات الأمن العام سواء في الحرم الشريف أو المشاعر المقدسة وخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل احترافية وإنسانية.