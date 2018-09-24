محليات

احتفالاً باليوم الوطني الـ 88

القوات الجوية تستعرض في سماء العاصمة الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / محرم / 1440 هـ      24 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفذت القوات الجوية الملكية السعودية , اليوم الاثنين , عرضاً جوياً في سماء العاصمة الرياض , وذلك احتفالاً باليوم الوطني 88.

وشاركت مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو و f15s و f15c وطائرة (MRTT) التي تم تجهيزها وطلاؤها باللون الأخضر وشعارات المملكة العربية السعودية خصيصاً لهذه المناسبة.

ومن المنتظر أن ينتقل هذا العرض يوم غدٍ الثلاثاء الساعة 1645 إلى المنطقة الشرقية حيث ستشاهد طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين في كل من : مركز إثراء ، شاطئ نصف القمر ، العقير ، كورنيش الخبر ، جسر الملك فهد ، جزيرة المرجان ، الفناتير.

ibrahim

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